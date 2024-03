Netflix-Serie «Heartstopper»: Staffel 3 ohne Olivia Colman

In den ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie, in deren Mittelpunkt zwei ineinander verliebte Jungen stehen, spielte Colman die Mutter des bisexuellen Teenagers Nick Nelson (Kit Connor), der sich in seinen Mitschüler Charlie Spring (Joe Locke) verliebt. Die warmherzige britische Coming-of-Age-Serie um eine queere Teenager-Clique und deren Gefühle und Probleme lief im April 2022 an. Der Streaming-Dienst kündigte kürzlich die Premiere der dritten Staffel für diesen Oktober an.