Netflix: Spin-off-Serie zu «Stranger Things» kommt 2028

Los Angeles (dpa) - Für Fans der Mystery-Serie «Stranger Things» hat Netflix gute Nachrichten. Mit «Other Worlds: A Stranger Things Adventure» hat der Streamingriese eine Spinoff-Serie angekündigt, die 2028 Premiere feiern soll. Die neue Reihe führt in die 1950er Jahre zurück und ist damit zeitlich vor der Kult-Serie «Stranger Things» angesiedelt.

Mit der von 2016 bis 2025 in fünf Staffeln laufenden Original-Serie um die gruseligen Abenteuer von Kindern in der fiktiven Kleinstadt Hawkins hatten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer ein weltweites Phänomen geschaffen. Die Mischung aus Fantasy, Mystery, Horror und Coming-of-Age-Story mit viel 80er-Jahre-Flair und Popkultur-Anspielungen traf den Nerv der Zeit. Die

Sci-Fi-Mystery-Serie machte Figuren wie Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Hopper (David Harbour) und Joyce (Winona Ryder) bekannt.

Spinoff-Serie spielt in den 1950er Jahren

Mit einem kurzen Teaser stimmt Netflix nun auf die Prequel-Serie ein. Ein Fahrrad, mit einem Radio am Lenker, liegt auf dem Boden. Die Kamera schwenkt hoch auf einen Zaun mit dem Warnhinweis auf ein Sperrgebiet, dann weiter in den dunklen Abendhimmel, wo es zu einer lauten Explosion kommt. Dazu erscheint der Hinweis 19. April 1955 mit der Ortsmarke Marion in Nevada.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Die Duffer-Brüder sind als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten zusammen mit Showrunnerin und Autorin Kate Trefry an Bord. Der britische Regisseur Joe Wright («Abbitte», «Die dunkelste Stunde») soll bei den ersten drei Folgen Regie führen.

«Es ist Stranger Things, aber gleichzeitig herrlich neu», kündigten die Duffer-Brüder in einer Mitteilung an. Es werde neue Schauplätze, Heldenfiguren und Bösewichte geben. «Ach, mehr dürfen wir leider noch nicht verraten. Jetzt geht's erst einmal ans Casting. Bis dahin gilt: Behaltet den Himmel im Auge, Nerds!».