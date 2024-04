Neue Fenster in Caspar David Friedrichs Taufkirche

Greifswald (dpa) - 3383 mundgeblasene Scheiben in 65 Farbtönen bilden in der Greifswalder Taufkirche Caspar David Friedrichs eine besondere Hommage an den romantischen Maler. Es handelt sich um neue Kirchenfenster im Ostchor des Doms St. Nikolai, die der Gegenwartskünstler Ólafur Elíasson entworfen hat. Am Dienstag wurden sie Journalisten gezeigt.

Der Farbverlauf orientiert sich nach Angaben des Künstlers an Friedrichs Gemälde «Huttens Grab» und taucht das Gebäude in ein warmes Licht. Vielerorts in Deutschland wird in diesem Jahr an den in Greifswald an der Ostsee geborenen Maler erinnert, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.