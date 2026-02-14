Neue Serie über die Liebe von JFK Junior

München (dpa) - Die USA haben keine Königsfamilie - aber sie haben die Kennedys. Der Clan, dessen wohl berühmtestes Mitglied John F. Kennedy als 35. Präsident der Vereinigten Staaten 1963 in Dallas erschossen wurde, ist mit all seinen Verstrickungen und Tragödien immer wieder Stoff gewesen für filmische Aufarbeitungen.

Jetzt ist die Junior-Generation dran: Bei Disney+ ist die Miniserie «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» gestartet. Die ersten drei Episoden sind dort schon zu sehen, in den kommenden Wochen sollen wöchentlich die übrigen sechs folgen.

Der «amerikanische Prinz»

Im Mittelpunkt stehen der «amerikanische Prinz», der Sohn von Präsident JFK und First Lady Jackie, und dessen Liebe zu seiner Frau Carolyn Bessette, die ähnlich tragisch endete wie die seiner Eltern: 1999 stürzte ein von Kennedy Junior selbst gesteuertes Flugzeug auf dem Weg von New Jersey zur Insel Martha's Vineyard ab. Der 38-Jährige, seine 33 Jahre alte Frau und dessen Schwester Lauren kamen ums Leben.

Die Serie beginnt mit dem Abflug in dieses tragische Ende. Am Horizont wird das Privatflugzeug von JFK Jr. immer kleiner - bevor die Geschichte des Paares dann in einer Rückblende erzählt wird.

Bessette (gespielt von Sarah Pidgeon) ist jung, aufstrebend und arbeitet bei Calvin Klein. Wenn man der Serie glauben kann, ist sie damals maßgeblich daran beteiligt, dass Kate Moss das ikonische Gesicht des Modehauses wird. Der Designer selbst ist es dann auch, der sie auf einer Party mit dem einst berühmtesten Sohn Amerikas bekannt macht: JFK Junior (Paul Anthony Kelly).

Vom salutierenden Dreijährigen zum «Sexiest Man Alive»

Der ist inzwischen vom kleinen «John John», der an seinem dritten Geburtstag bei der Beisetzung seines ermordeten Vaters vor dessen Sarg salutiert, zum «Sexiest Man Alive» herangewachsen. Dazu erklärte ihn das People Magazine 1988.

Gleichzeitig kämpft er darum, seinen Platz im Leben zu finden. Als Jurist ist er mäßig erfolgreich und wenn er versucht, Investoren für sein Politmagazin «George» (benannt nach George Washington) zu finden, dann muss er resigniert feststellen, dass potenzielle Geldgeber sich nicht mit ihm treffen, weil sie an sein Projekt glauben, sondern weil ihre Frauen den «Sexiest Man Alive» kennenlernen wollen.

Und auch privat läuft es nicht rund: Die Beziehung zu Schauspielerin Daryl Hannah ist nicht unbedingt harmonisch - und hat auch nicht den Segen von Matriarchin Jacqueline Kennedy Onassis (Naomi Watts), die ihrem Sohn jemanden wünscht, der selbst nicht berühmt ist und es schafft, sich den komplizierten Mechanismen des Kennedy-Clans unterzuordnen.

Private Liebe als «nationale Obsession»

Um den Tod von Jackie Kennedy dreht sich die zweite Episode der Serie. Die Episode springt immer wieder hin und her zwischen JFK Junior und Carolyn Bessette - welche eine ähnliche Stil-Ikone wurde wie ihre Schwiegermutter und deren Kleider 2024 noch bei Sotheby's versteigert wurden.

«Die Miniserie erforscht die unbestreitbare Chemie, stürmische Annäherung und die hochkarätige Ehe eines der ikonischsten Paare des 20. Jahrhunderts», wirbt Disney. Inspirationsgrundlage ist demnach ein Buch von Autorin Elizabeth Beller mit dem mädchenhaften Titel: «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy», das 2024 erschienen ist. So wird nach Disney-Angaben «die komplexe und herzzerreißende Reise eines Paares» nachgezeichnet, «dessen private Liebe zu einer nationalen Obsession wurde».

Gibt es einen Kennedy-Fluch?

Das tragische Ende der stürmischen und nicht konfliktfreien Liebe zwischen den beiden fügt sich ein in eine ganze Reihe viel zu früher Todesfälle in der Kennedy-Dynastie. Fünf Jahre nach JFK Senior fiel auch dessen jüngerer Bruder Robert «Bobby» Kennedy (1925-1968) während des Vorwahlkampfes um die Präsidentschaft 1968 in Los Angeles einem Attentat zum Opfer.

2019 starb eine seiner Enkelinnen, Saoirse Kennedy Hill, infolge einer Überdosis im Alter von 22 Jahren auf dem Familienanwesen in Hyannis Port im Bundesstaat Massachusetts. Ein Jahr danach kamen eine weitere Enkelin, Maeve Kennedy Townsend McKean, und ihr achtjähriger Sohn Gideon bei einem Kanu-Unfall ums Leben.