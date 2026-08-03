Neue TV-Saison: Mega-Serien, «Wetten, dass..?!» und mehr

Berlin (dpa) - Streaming-Riese Amazon Prime Video hat das Finale des globalen Serien-Hits «Maxton Hall» angekündigt, die ARD die finale Staffel ihres großen Historienkrimis «Babylon Berlin» und das ZDF bekanntlich am Nikolausabend eine «Wetten, dass..?»-Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz.

Bei RTL und seinen Sendern stehen in den kommenden Monaten auch die ganzen populären Formate wieder an, wie «Deutschland sucht den Superstar», «Bauer sucht Frau», «Die Höhle der Löwen», «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert», «Grill den Henssler», «Ninja Warrior Germany» oder - 2027 besonders lang - «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» und «Let's Dance».

Bei ProSieben, Sat.1 und Joyn sind neben allerhand neuen Formaten auch die Klassiker «Wer stiehlt mir die Show?», «Joko & Klaas gegen ProSieben», «Promi Big Brother», «Das große Promibacken», «Schlag den Star», «The Masked Singer», «The Voice of Germany» und «The Voice Kids» zu erwarten.

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Eine Auswahl von großen TV-Terminen und -Highlights:

«Club der roten Bänder - Die neue Generation»

2015 startete die Serie «Club der roten Bänder», wurde bis 2017 zu einem Hype. Nun kehrt das Serienphänomen mit einer Neuauflage und sechs Folgen zurück - ab 25. August auf RTL+, Sky und Wow sowie ab 8. September bei Vox. Die Geschichte beginnt neu, doch das Konzept ist das gleiche: Fünf Jugendliche, die sich im Kampf gegen ihre schweren Krankheiten verbünden.

«Selling Sex»

In diesem ARD-Sechsteiler (6 x 25 Minuten; ab 25. August) zeigen die «Kreatorinnen» Miriam Dehne und Marie C. König «Sexarbeit auf eine klischeefreie, differenzierte und moderne Weise», wie es der öffentlich-rechtliche Senderverbund formuliert. Hauptdarstellerin Ella Morgen verdient als BWL-Studentin schnelles Geld, indem sie als Escort anfängt zu arbeiten.

ZDF-Herzkino

Das ZDF spricht bei seinen Sonntagabend-Filmen nicht von einer Sommerpause, dennoch waren jetzt wochenlang nur Wiederholungen im Programm. Am 30. August kommt wieder ein neuer Film: «Eine Wingwoman verliebt sich nicht» (schon ab 21. August zu streamen) - mit Chiara Schoras und Tom Beck. Inhalt: «Als professionelle Wingwoman hilft Caro Sander Menschen beim Dating. Doch dann trifft sie selbst auf "den einen" und soll ausgerechnet ihn mit einer ihrer Klientinnen verkuppeln.»

«Babylon Berlin»

Nach zehn Jahren und internationalem Erfolg kommt nun mit der fünften Staffel das «Babylon Berlin»-Finale. Die acht Episoden (ab 10. September in der Mediathek, Ausstrahlung im Ersten dann am 19. und 25. September) beruhen auf dem Roman «Märzgefallene» von Volker Kutscher. «Februar 1933 ist der letzte Akt: Während eine Stadt zwischen Rausch und Untergang taumelt, stehen Gereon Rath und Charlotte Ritter in den Wochen zwischen der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und dem Reichstagsbrand vor Entscheidungen, die ihr Leben und das Schicksal der Stadt, das Schicksal Deutschlands für immer verändern», schreibt die ARD, die diesmal ohne Pay-TV-Partner produzierte.

«Tatort»

Nach der wohl längsten Sommerpause überhaupt von 19 Wochen kehrt der ARD-Sonntagskrimi «Tatort» erst am 13. September wieder mit neuen Filmen zurück. Die erste Erstausstrahlung nach über vier Monaten Pause ist ein Krimi mit Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm, der letztes Jahr beim großen Schützenfest in Hannover gedreht worden ist.

Neuer Donnerstagskrimi aus Innsbruck

Mit «Tirolerblut» startet im September eine neue deutsch-österreichische ARD-Krimireihe auf dem populären Sendeplatz «DonnerstagsKrimi im Ersten». Ursula Strauss spielt eine Chefinspektorin. Im Mittelpunkt stehen drei Generationen einer Innsbrucker Polizisten-Familie.

«City of Blood»

Der Streamingdienst Disney+ hat ab 16. September eine Berlin-Dystopie im Programm. In der achtteiligen Thriller-Serie «City of Blood» geht es um Verbrechen und Vampire, in den Hauptrollen sind Lea Drinda und Soma Pysall zu sehen. Die Serie beruht auf der Graphic-Novel-Reihe «Berlinoir». Sie spielt in einer Zukunft, in der in Deutschland wegen des Klimawandels unerträgliche Hitze herrscht und im heißen Berlin nur eine kleine Elite unter einer vollklimatisierten Kuppel einigermaßen angenehm leben kann.

«Das große Promi-Büßen»

Dragqueen Olivia Jones liest prominenten Sündern wieder bei Joyn und ProSieben die Leviten und konfrontiert sie mit den Schattenseiten ihres Lebens. Im Herbst kommt die neue und inzwischen fünfte Staffel der Reality-Show «Das große Promi-Büßen». Zum Cast gehören diesmal der frühere Fußballstar Eike Immel, die in Dubai wohnende Reality-Diva Georgina Fleur sowie Aleks Petrovic und Marwin Klute, zwei Kerle, die beim RTL-Format «Temptation Island VIP» mit frauenfeindlichen Äußerungen und Eifersuchtsverhalten aufgefallen waren.

«Die Flodders»

Knapp 40 Jahre nach dem ersten «Flodder»-Film kehrt Kees Flodder zurück. Das Spin-off «Die Flodders», das auf dem Originalformat «Flodder - Eine Familie zum Knutschen» von Dick Maas basiert, ist eine Produktion von RTL+ und dem niederländischen RTL-Streamingdienst Videoland. Start der Serie mit Tatjana Šimić und Ghislaine van Ijperen soll im September sein.

«Lupin»

Seit 2021 begeistert Omar Sy als Meisterdieb Assane Diop die Fans stilvoller und amüsant erzählter Spannung. Die Netflix-Serie «Lupin» beruht lose auf den Abenteuern des Gentleman-Gauners Arsène Lupin, die der Franzose Maurice Leblanc vor mehr als 100 Jahren ersonnen hat. Für den 23. Oktober hat Netflix die vierte Staffel angekündigt, von Fans sehnsüchtig erwartet.

Neuer ZDF-Samstagskrimi «Frankfurt Mord»

Das ZDF erweitert sein Samstagskrimi-Portfolio um eine neue Reihe: Unter dem Titel «Frankfurt Mord» (Arbeitstitel lautete mal «Frankfurter Files») sind Marie-Lou Sellem und Johannes Hegemann in den Hauptrollen zu sehen. In ihrem ersten Fall wird die Geschichte erzählt, dass die beiden Ermittler mit rund 20 Jahren Altersunterschied soeben einen One-Night-Stand hatten und nun ein Team in der Mordkommission werden.

Frankfurt ist also auch beim ZDF weiterhin Krimischauplatz, auch wenn der in der Mainmetropole spielende Freitagskrimi-Klassiker «Ein Fall für zwei» bald eingestellt wird und im September mit der vorletzten Staffel (4 Folgen ab 4. September online, ab 11. September Ausstrahlung) ins Programm kommt.

«Das Vergessen - Spurlos im Moor»

Ende Oktober bringt die ARD die rund um Wien gedrehte Miniserie «Das Vergessen - Spurlos im Moor» in ihr Programm. «Die Polizistin Pia Kraus (Julia Koschitz), bei der eine frühe Form von Alzheimer festgestellt wurde, will das mysteriöse Verschwinden ihrer 17-jährigen Nichte Amelie (Fabia Matuschek) aufklären. Doch nach sechs Monaten erfolgloser Suche wird Amelies Leiche im nahegelegenen Moor entdeckt. Der grausame Fund hebt das Leben ihrer Mutter Caro (Martina Ebm), Pias Schwester, vollständig aus den Angeln.»

«Breitscheidplatz 19/12»

Diese ARD-Serie (6 x 40 Minuten), die auf wahren Begebenheiten basiert, startet voraussichtlich im Oktober und läuft vorher beim renommierten Filmfestival in Toronto. Albrecht Schuch spielt einen Soko-Leiter und Bayan Layla eine junge Polizistin aus dem Irak. «Breitscheidplatz 19/12» befasst sich mit der Vorgeschichte des islamistischen Anschlags in Berlin vor zehn Jahren. «Am 19. Dezember 2016 rast ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in die Menschenmenge», schreibt die ARD. «Es ist einer der größten Terroranschläge in der deutschen Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt war der mutmaßliche Attentäter den Behörden bereits über ein Jahr bekannt.»

«Friends Sex and Games»

Gewagtes Spiel einer alten Clique: Jeder wirft seinen Schlüssel in eine Schale. Wer zieht, verbringt die Nacht mit dem Besitzer oder der Besitzerin des Schlüssels. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Die auf einem mexikanischen Serienhit basierende sogenannte Erotikdramedy «Friends Sex and Games» - unter anderem mit Paula Kalenberg, Fridolin Sandmeyer, Salka Weber und Martin Bruchmann - ist für den 16. Oktober bei Prime Video angekündigt.

«Schlagerbooom 2026 - Alles funkelt! Alles glitzert!»

Nach dem Open-Air-«Schlagerbooom» ist vor dem großen Hallen-«Schlagerbooom» mit Florian Silbereisen. Die große Live-Show aus Dortmund ist für den 17. Oktober angekündigt. «Schlagerbooom 2026 - Alles funkelt! Alles glitzert!» (im Ersten).

«Where's Wanda»

Die zweite Staffel der Apple-TV-Serie mit Axel Stein und Heike Makatsch kommt ab 21. Oktober (Episoden bis in den Dezember hinein). Diesmal wird Wanda, die Tochter der Klatts, mit einer Leiche scheinbar auf frischer Tat ertappt. «Um ihre Unschuld zu beweisen und sie nicht erneut zu verlieren, müssen die Klatts alles riskieren und die verantwortliche Person ausfindig machen.» Die Ermittlungen führen sie laut Apple tief in die kriminelle Unterwelt ihrer Vorstadt.

«Friesenjunkies»

Sylvie Meis kehrt zur Schauspielerei zurück: Sie spielt in der neuen Impro-Dramedy «Friesenjunkies» der «Discounter»-Macher Emil und Oskar Belton mit. Die Serie über eine Entzugsklinik auf Sylt, unter anderem auch mit Martin Brambach, soll Anfang November in der ARD-Mediathek erscheinen.

«Wetten, dass..?!» mit Bill und Tom Kaulitz

Es wird als das TV-Ereignis des Jahres gehandelt: die Samstagabendshow «Wetten, dass..?!» mit Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember live aus Halle an der Saale. Im Januar hatten die Zwillinge der Band Tokio Hotel, die aus dem Raum Magdeburg stammen, angekündigt, die jahrzehntelang von Thomas Gottschalk moderierte ZDF-Show zurückzubringen. Sie machten aber sofort deutlich, dass es dabei nur um eine Ausgabe gehen soll.

«Wer weiß wie wann was war?» mit Schöneberger und Raab

Nach der quotentechnisch durchaus gut gelaufenen Premiere kehren Barbara Schöneberger und Stefan Raab, zwei der bekanntesten Gesichter des deutschen Entertainments, im Dezember mit neuen Ausgaben der RTL-Samstagabendshow «Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen» zurück.

«Maxton Hall - Die Welt zwischen uns»

Die finale Staffel «Maxton Hall - Die Welt zwischen uns» mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung startet im Dezember 2026 bei Prime Video. Ruby (Herbig-Matten) steht darin «am Abgrund». Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Die von Ufa Fiction produzierte Serie basiert auf «Save Us», dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie der Autorin Mona Kasten.

«Harry Potter»