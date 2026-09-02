Serienwelt

Neuer «Harry Potter»-Trailer zeigt mehr aus Hogwarts

Neue Szenen und ein anderer Snape: Der neue «Harry Potter»-Trailer zeigt, wie HBO die Bücher neu erzählen will - und entfacht alte Debatten erneut.

Arabella Stanton (l-r), Dominic McLaughlin und Alastair Stout spielen in der neuen HBO-Serie Hermine Granger, Harry Potter und Ron Weasley. Foto: Aidan Monaghan/HBO/AP/dpa
Arabella Stanton (l-r), Dominic McLaughlin und Alastair Stout spielen in der neuen HBO-Serie Hermine Granger, Harry Potter und Ron Weasley.

New York (dpa) - Mit neuem Material aus Hogwarts hat der US-Sender HBO einen weiteren Trailer zur geplanten «Harry Potter»-Serie veröffentlicht. Zu sehen sind erstmals längere Szenen mit zentralen Figuren wie Severus Snape, Albus Dumbledore und Minerva McGonagall sowie der Bergtroll, der Spiegel Nerhegeb und Professor Quirrell. Die Serie soll Ende des Jahres starten. 

Der Trailer gibt zugleich einen deutlicheren Eindruck davon, wie stark sich die Neuverfilmung von den bekannten Kinofilmen unterscheiden könnte. Neben Szenen aus Joanne K. Rowlings erstem «Harry Potter»-Band sind auch Momente zu sehen, die so nicht im Buch vorkommen - etwa zusätzliche Alltagsszenen aus dem Schulleben in Hogwarts. Auch Handlungsstränge, die in den Filmen stark gekürzt oder ganz weggelassen wurden, sollen in der Serie mehr Raum bekommen. 

Neue Besetzung sorgt weiter für Diskussionen 

Unter Fans wird weiterhin darüber diskutiert, ob es überhaupt eine neue Adaption der weltweit erfolgreichen Bücher braucht. Manche finden, dass die neue Serie den bis heute sehr präsenten Filmen bislang zu ähnlich sieht oder können sich die bekannten Figuren kaum mit einer neuen Besetzung vorstellen. Andere sehen gerade im Serienformat einen Vorteil: Für den ersten Band stehen nach Angaben der Macher rund acht Stunden zur Verfügung - deutlich mehr Zeit also für Nebenhandlungen, Figuren und das Leben in Hogwarts. 

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Besonders diskutiert wird zudem die Darstellung von Snape durch den britischen Schauspieler Paapa Essiedu. Seine Besetzung hatte bereits im Vorfeld für Debatten gesorgt. Nach den ersten längeren Szenen im neuen Trailer äußerten sich in sozialen Netzwerken allerdings auch zahlreiche zuvor skeptische Fans positiv über seine deutlich jüngere und schärfer wirkende Interpretation der Figur. Gesprächsstoff liefert auch das deutlich düsterere Design des Bergtrolls. 

Rowling bleibt Teil der Debatte 

Überschattet wird das Projekt weiterhin von der Kontroverse um «Harry Potter»-Autorin Rowling. Sie ist als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt, steht wegen ihrer Äußerungen zu Transmenschen und Geschlechtsidentität aber seit Jahren in der Kritik. Mehrere Beteiligte der neuen Serie haben sich öffentlich von ihren Positionen distanziert. So unterzeichnete Snape-Darsteller Essiedu einen offenen Brief zur Unterstützung dieser Menschen. Rowling erklärte daraufhin, sie habe weder die Macht noch den Wunsch, ihn deshalb aus der Serie zu entfernen. Auch Dumbledore-Darsteller John Lithgow und Hagrid-Darsteller Nick Frost äußerten sich kritisch zu Rowlings Positionen. HBO betont, ihre persönlichen Ansichten würden keinen Eingang in die Handlung der Serie finden. 

Die HBO-Serie soll die sieben «Harry Potter»-Romane über mehrere Staffeln hinweg neu erzählen. Die früheren acht Kinofilme mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint waren zwischen 2001 und 2011 erschienen und gehören zu den erfolgreichsten Filmreihen der Geschichte.

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