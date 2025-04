Neuer «Star Wars»-Film mit Ryan Gosling im Mai 2027

Tokio (dpa) - Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling wird die Hauptrolle in einem neuen «Star Wars»-Film übernehmen, der Ende Mai 2027 Weltpremiere feiern soll. Der Film werde «Starfighter» heißen und neue Charaktere einführen, sagten Gosling und Regisseur Shawn Levy bei einem «Star Wars»-Event in Tokio. «Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum», sagte Levy. Die Dreharbeiten sollen demnach im Herbst beginnen.