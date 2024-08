Neues Gesicht im RTL-Dschungel - und die Frage des Abends

Köln (dpa) - Nach dem Rausschmiss von David Ortega bleibt seine Pritsche im RTL-Dschungelcamp nicht lange leer. Der einstige «Köln 50667»-Darsteller wurde in der dritten Folge der am Samstag auf dem Streamingdienst RTL+ veröffentlichten Sonderstaffel «Showdown der Dschungel-Legenden» durch Reality-Sternchen Elena Miras ersetzt. Diese erklärte direkt: «Das Beste kommt zum Schluss.»

Nicht einmal richtig angekommen störte sich die 32-Jährige gleich an der «Betten-Situation», was für ordentlich Zoff sorgte. Mehr als ein kühles Willkommen» gab es aber auch davor schon von ein paar Mit-Camperinnen nicht. «Da sehe ich ein paar Alphaweibchen bei uns, die um ihre Position bangen», kommentierte Moderator Mola Adebisi.

Die neue «Ich bin ein Star»-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Diesmal ist vieles anders: RTL zeigt die Staffel nicht zum Jahresbeginn, sondern im Sommer. Schauplatz ist nicht Australien, sondern Südafrika. Die Sendung läuft nicht live, sondern wurde aufgezeichnet. Und es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die «Legenden», wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.

Die Frage des Abends kommt von Reality-Sternchen Kader Loth. Sie will von den Bewohnern wissen, wen sie im Camp essen würden. Die Wahl fällt zunächst auf den ältesten: Schauspieler Winfried Glatzeder (79).

In der Dschungelprüfung mussten sich an der «Kompoststation» die «Goodbye Deutschland»-Auswanderin Danni Büchner und Ex-«Bachelor»-Kandidatin Georgina Fleur beweisen. Sechs Sterne waren der Lohn, der Ekel-Faktor hielt sich bei der Prüfung in Grenzen.