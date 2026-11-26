Berlin (dpa) - Schauspielerin Justine Lupe hat einen Braten in der Röhre - das zumindest deutet der Star aus der Netflix-Hitserie «Nobody Wants This» mit einem aktuellen Bild auf Instagram an. Sie zeigt sich darauf bauchfrei mit einer deutlich gewölbten Körpermitte, auf die ein Truthahn gemalt wurde.

Dazu schreibt die 37-Jährige am heutigen US-Feiertag Thanksgiving auf der Social-Media-Plattform: «Grateful for all things cookin and fully baked today», was sich grundsätzlich übersetzen lässt mit: «Dankbar für alles, was heute so vor sich hinköchelt und fertig gebacken ist.»

Damit spielt Lupe offenbar auf eine mögliche Schwangerschaft und den Feiertag an: Denn das englische Wort «cooking» wird gerne humorvoll im Zusammenhang mit dem Heranwachsen eines Babys im Bauch verwendet und «fully baked» mit einem ausgetragenen Kind. Zugleich ist es am heutigen Thanksgiving in den USA Tradition, einen Braten im Ofen zuzubereiten.

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Die US-Schauspielerin ist auf einem zweiten Instagram-Foto neben ihrem Partner Tyson Mason und einem Hund zu sehen. Im Arm hält sie mutmaßlich ihre Tochter Ellis. Das Gesicht der laut Medienangaben Zweijährigen ist mit einem Emoji unkenntlich gemacht.