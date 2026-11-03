Publikum entscheidet

Nominierte für 1Live-Krone stehen fest - Voting startet

Der begehrte Musikpreis 1Live-Krone wird Anfang Dezember vergeben. Die diesjährigen Nominierungen stehen fest - Fans können nun abstimmen.

Ikkimel gehört zu den Nominierten für eine 1Live-Krone 2026 Foto: David Hammersen/dpa
Ikkimel gehört zu den Nominierten für eine 1Live-Krone 2026

Bielefeld (dpa) - Das Voting für den begehrten Musikpreis 1LIVE Krone für dieses Jahr ist eröffnet: In sieben Kategorien stehen diesmal 44 Nominierungen zur Wahl. Fans können abstimmen, wer am 3. Dezember mit einer der Trophäen nach Hause geht. Moderatorin Aminata Belli wird wieder im Bielefelder Lokschuppen durch den Abend führen, wie der WDR mitteilte.

Unter den Nominierten sind einige Musiker, die diese Auszeichnung schon mindestens einmal erhalten haben. Dazu gehören die Rapper Ski Aggu und Finch und die Rapperin Ikkimel. Auch Nico Santos und Nina Chuba, die 2025 beide eine Krone abgeräumt hatten, stehen wieder zur Wahl. 

Ski Aggu ist als bester Künstler für eine 1Live-Krone 2026 nominiert. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Ski Aggu ist als bester Künstler für eine 1Live-Krone 2026 nominiert. (Archivbild)

Zudem haben unter anderem Paula Hartmann, Kraftklub, Marteria, Mark Forster, Sido und Tokio Hotel Chancen auf eine Trophäe - ebenso Kayla Shyx, Kamrad, Leony, Blumengarten, Kitschkrieg, Summer Cem oder Badmomzjay.

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Der Musikpreis der jungen WDR-Radiowelle wird 2026 in diesen Voting-Kategorien vergeben: «Beste Künstlerin» und «Bester Künstler», «Bester Live Act», «Bester Newcomer Act», «Bester Pop Act» und «Bester Alternative Act». Und das Publikum kann den «Besten Song» auswählen. 

Die Abstimmung ist bis zum 2. Dezember um 9.00 Uhr möglich und läuft über 1live.de und in der 1LIVE- App.

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