Orth (dpa) - Das aus der ARD-Krimiserie «Nord bei Nordwest» bekannte Schiff «Princess of Schwanitz» ist im Hafen von Orth auf der Ostseeinsel Fehmarn gesunken. «Das ist leider richtig», sagte eine Hafenmitarbeiterin auf Nachfrage und bestätigten einen Bericht der «Lübecker Nachrichten» über den Vorfall am Montag.

Von dem Schiff, das eigentlich den Namen «Seeadler» trägt, ragt nun nur noch der Kajütenaufbau aus dem Wasser. Die Ursache ist noch unklar. Eine Spezialfirma soll mit der Bergung beauftragt werden. Feuerwehrleute legten Ölsperren um das Schiff herum, damit keine Kraftstoffe auslaufen.

Schwimmender Wohnort von Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs

Die «Seeadler»/«Pincess of Schwanitz» diente in der Serie «Nord bei Nordwest» als schwimmender Wohnort von Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs (gespielt von Hinnerk Schönemann). «Das ist sehr emotional», sagte Schönemann den «Lübecker Nachrichten»: «Dass das Boot nun dem Klabautermann Guten Tag gesagt hat, ist extrem traurig.» Da derzeit Dreharbeiten für eine weitere Folge stattfinden, wurden mit dem 51-Jährigen aktuelle Szenen am versunkenen Schiff gedreht.

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