Terminkalender des Hofes

Norwegens Mette-Marit bis zum Sommer ohne offizielle Termine

Seit Monaten hat Norwegens neue Königin Mette-Marit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach der Lungentransplantation ist eine längere Erholungsphase nötig.

Norwegens Königin Mette-Marit befindet sich nach ihrer Lungentransplantation in der Reha-Phase. (Archivbild) Foto: Paul S. Amundsen/Pool NTB/dpa
Norwegens Königin Mette-Marit befindet sich nach ihrer Lungentransplantation in der Reha-Phase. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Norwegens Königin Mette-Marit (53) wird nach ihrer Lungentransplantation im Sommer knapp ein Jahr lang keine offiziellen Termine wahrnehmen. Die Ehefrau von König Haakon VIII. befinde sich «in der Rehabilitation und wird bis zum nächsten Sommer kein offizielles Programm haben», teilte das Königshaus am Nachmittag mit.

Der Palast veröffentlichte zum Ende der Hoftrauer nach dem Tod von König Harald V. die kommenden Termine. Größere offizielle Reisen oder Staatsbesuche sind im Herbst und Winter nicht geplant. Die mit dem Thronwechsel einhergehenden Veränderungen erforderten Zeit, hieß es.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) wird den Angaben zufolge trotz ihrer neuen Aufgabe am Hof weiterhin ihr Studium priorisieren und im Februar nach Australien zurückkehren. Dort ist die Tochter von Haakon und Mette-Marit seit über einem Jahr an der Universität Sydney eingeschrieben. Derzeit absolviert sie ein Austauschsemester an der Universität Oslo.

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