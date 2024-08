Nummer-eins-Hit «Bauch Beine Po»: Bodyshaming oder Ironie?

Die 29-Jährige ist in Sachen Nummer-eins-Hits die erfolgreichste Sängerin in Deutschland. Keine Solo-Sängerin hat bislang mehr Songs auf Platz eins gehoben als sie - weder Madonna, Tina Turner, Beyoncé, Lady Gaga, Whitney Houston und Rihanna, noch Britney Spears, Mariah Carey, Céline Dion, Adele, Taylor Swift oder Helene Fischer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Der Text scheint jedoch so drüber zu sein, dass es eigentlich nur bissige Scharfzüngigkeit sein kann. Doch wird Ironie in Zeiten des ernsten Eins-zu-eins-Verständnisses überhaupt noch verstanden?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Es fallen in dem Lied auch Sätze wie «Ich bin out of office, ruf mich nicht an. Das ist Clean-Girl-Aesthetic, Beauty-Programm.» Außerdem: «Ich bin schlau, aber blond und supermegahot.»