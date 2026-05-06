Nur noch Liebe: Streit um Partyhit «Mon Amour» beigelegt

Palma de Mallorca/Köln (dpa) - «Solang ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich lichterloh. Du bist für immer Mon Amour». Diese Liedzeilen werden am Ballermann auf Mallorca seit Wochen kräftig mitgesungen - der Song «Mon Amour» gehört definitiv zu den Partyhits des Jahres. Doch um das Cover, das im Original von der Schweizer Rockpopband Hecht kommt, gab es zuletzt reichlich Ärger.

Denn es existieren zwei deutsche Coverversionen, die in den Bars und Clubs der Playa de Palma rauf- und runtergespielt werden. Die eine singt Tobee, der durch Lieder wie «Helikopter 117» oder «Saufi Saufi» bekannt ist. Die andere hat Marc Eggers («Oberteil») zusammen mit den Influencern Paul Frege und Aditotoro aufgenommen. Das allein ist nichts Ungewöhnliches am Ballermann.

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Doch vor rund zwei Wochen meldete sich Hecht-Frontmann Stefan Buck in einem Instagram-Video zu Wort. Man habe nur Tobee die Freigabe für den Song erteilt, das Trio um Eggers habe nicht mal um Erlaubnis gefragt. «Sie haben einfach den Song herausgegeben.»

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Wer Songs bearbeitet, braucht eine Genehmigung

Wer ein Lied von Mundart auf Deutsch übersetzt, bearbeitet das Original und muss von den Schöpfern das Okay bekommen. «Das geht irgendwie gegen unsere Werte», erklärte Buck. Deshalb habe man die drei Influencer gebeten, ihre Version von allen Plattformen zu löschen.

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Doch passiert ist seitdem nichts. Eggers singt «Mon Amour» weiterhin bei seinen Auftritten im «Megapark». Nach intensiven Gesprächen hat es nach dpa-Informationen jetzt eine Lösung gegeben, die Eggers-Version kann weiter gespielt werden. Nach Angaben des Hecht-Managements wollen sich die Künstler am Abend in einem Statement äußern.

Tobee: Versionen sind nicht vergleichbar

Der Interpret der von vornherein genehmigten Version, Tobee, nimmt die Entscheidung gelassen. «Man kann beide Versionen überhaupt nicht vergleichen. Meine passt zu Party und Ballermann, andere sind vielleicht eher für soziale Medien gemacht», sagte der Sänger aus der Nähe von Ulm der dpa. «Die Fans sollen einfach entscheiden, was sie hören möchten.»

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