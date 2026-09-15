Lang gehegter Fan-Wunsch

Oasis in München: Wie komme ich an Tickets?

Wer Oasis in München live erleben will, braucht mehr als nur Glück: Der Ticketverkauf für die Konzerte der Band rund um Liam und Noel Gallagher folgt einem strikten Ablauf.

Lange hatten Fans gehofft, nun ist es so weit: Oasis treten 2027 in Deutschland auf. (Archivbild) Foto: Eduardo Verdugo/AP/dpa
Lange hatten Fans gehofft, nun ist es so weit: Oasis treten 2027 in Deutschland auf. (Archivbild)

München (dpa) - Nach knapp 18 Jahren ist es wieder so weit: Die Brüder Liam und Noel Gallagher treten 2027 mit ihrer Band Oasis in Deutschland auf. Erwartet wird ein riesiger Ansturm auf die Tickets für die Konzerte am 2. und 3. Juli in der Münchner Allianz Arena. Der Ticketverkauf für die Reunion-Tournee 2025 hatte teils zu Chaos geführt. Teilweise brach die Online-Seite zusammen, zahlreiche Fans gingen nach stundenlanger Wartezeit leer aus.

Dem will die Band nun mit einem anderen Verfahren entgegenwirken: Wer eine Chance auf die heiß begehrten Konzertkarten haben möchte, muss sich erst einmal auf der Oasis-Webseite bis zum 17. September um 17.00 Uhr MESZ für den Ticketverkauf registrieren. Ausgewählt werden können bis zu drei Städte. Tickets können dieses Mal nur auf diesem Weg erworben werden. 

Wer Liam und Noel Hand in Hand sehen will, muss auch ein bisschen Glück haben. (Archivbild) Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Wer Liam und Noel Hand in Hand sehen will, muss auch ein bisschen Glück haben. (Archivbild)

Eine Registrierung garantiert aber noch keinen Zugang zum Verkauf selbst, dafür gibt es einen individuellen Code, für den man wiederum ein bisschen Glück benötigt: Die Empfänger eines Codes werden per Zufallsprinzip unter allen registrierten Fans ausgewählt. Die E-Mails mit den Zugangscodes werden den Angaben zufolge zwischen dem 24. und 27. September verschickt.

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Sobald der offizielle Verkauf dann für registrierte Fans mit Code gestartet wird, heißt es schnell sein und Glück haben. Für den Ticketkauf selbst muss man zudem beim Anbieter Ticketmaster registriert sein und bei der Ticketregistrierung dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, die auch bei Ticketmaster hinterlegt ist.

Tour findet im Sommer 2027 statt

Am Montag kündigte die Gruppe um das bekannte Brüderpaar 38 Konzerte in Großbritannien, Europa und den USA zwischen Mai und September 2027 an. In Europa tritt die Band unter anderem in Frankreich, Spanien, Irland und Italien auf. 

Erst 2025 fanden sich Liam und Noel für eine Reunion-Tournee zusammen. Konzerte gab es unter anderem in Großbritannien, Irland, den USA, Kanada, Südamerika und Japan. Das lange ersehnte Comeback der über Jahre zerstrittenen Brüder war von Fans in aller Welt gefeiert worden. 

Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album «Definitely Maybe» bekannt. Spätestens die zweite Platte «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 mit Hits wie «Wonderwall» machte die Gruppe weltberühmt.

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