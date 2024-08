Oasis-Jubiläen: Comeback der zerstrittenen Gallagher-Brüder?

Manchester (dpa) - Selten gab es in der britischen Musikgeschichte eine Woche, die Auf- und Niedergang einer Band so stark widerspiegelt wie diese. Am Freitag (30.8.) ist es 30 Jahre her, dass Oasis mit «Definitely Maybe» ein Album herausbrachte, das ein ganzes Genre maßgeblich prägte - den Britpop. Und schon am Mittwoch (28.8.) ist es 15 Jahre, seit Gitarrist Noel Gallagher im Streit mit Bruder Liam die Gruppe verließ. Ausgerechnet jetzt könnte ein neuer Meilenstein folgen.