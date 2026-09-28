Bekennt sich nicht schuldig

Ochsenknecht wird nicht zu Betrugsprozess erscheinen

Der einstige Kinderstar breitet sein Leben in Reality-Shows aus. Vor Gericht will Ochsenknecht aber nicht auftreten. Diese Woche soll ein Urteil in einem Betrugsprozess fallen.

Der Prozess findet ohne Ochsenknecht statt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Der Prozess findet ohne Ochsenknecht statt. (Archivbild)

Innsbruck (dpa) - Jimi Blue Ochsenknecht (34) wird für den voraussichtlichen Abschluss seines Betrugsprozesses in Österreich am Donnerstag nicht vor Gericht erscheinen. Dies habe er durch seinen Anwalt erklärt, sagte eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck der Deutschen Presse-Agentur. Die Verhandlung wird deshalb in Abwesenheit des Schauspielers und Reality-Darstellers stattfinden. Mit einem Urteil wird am Donnerstag gerechnet.

Bei dem Prozess geht es um eine jahrelang offene Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft Ochsenknecht schweren Betrug vor. Die maximale Strafe beträgt drei Jahre. Der Angeklagte bekenne sich weiterhin nicht schuldig im Sinne der Anklage, übernehme aber die Verantwortung für seine Handlungen sagte sein Anwalt der dpa.

Ankläger legten Berufung ein

Ursprünglich war Ochsenknecht im August 2025 im Landesgericht Innsbruck mit einer Geldbuße, aber ohne Verurteilung davongekommen. Gegen diese sogenannte Diversion, mit der in Österreich Strafverfahren beendet werden könnten, legte die Staatsanwaltschaft erfolgreich Berufung ein. Deshalb ist am Donnerstag wieder das Gericht am Zug.

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Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Vier-Sterne-Hotel im österreichischen Tirol nahe der bayerischen Grenze seinen 30. Geburtstag gefeiert. Die Rechnung wurde erst im Sommer 2025 beglichen, als Ochsenknecht per Haftbefehl gesucht und festgenommen wurde.

Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und der TV-Persönlichkeit Natascha Ochsenknecht. Der frühere Kinderschauspieler («Die Wilden Kerle») lebt in Dubai. Vorige Woche startete die zweite Staffel seiner Reality-Doku-Serie «Yeliz & Jimi - We Are Family» bei Sky und Wow.

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