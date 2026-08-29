Trauer in Norwegens Königshaus

Ohne Harald: Königin Sonja am Hochzeitstag allein

Heute wären König Harald V. und seine Sonja 58 Jahre verheiratet. Doch einen Tag vor dem Hochzeitstag stirbt der Monarch. Die Königin muss den Tag nun ohne ihre große Liebe begehen.

Eine ganz große Liebe: Königin Sonja und König Harald V. (Archivbild) Foto: Haakon Mosvold Larsen/NTB scanpix via AP/dpa
Eine ganz große Liebe: Königin Sonja und König Harald V. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Ihre Liebe trotzte allen Widerständen - und hielt über viele Jahrzehnte: Heute hätten Norwegens König Harald V. und seine Frau Sonja ihren 58. Hochzeitstag gefeiert. Nach dem Tod ihres geliebten Mannes muss die Königin den Tag nun allein begehen. Am Abend war der Sarg des 89-jährigen Monarchen am Schloss in Oslo angekommen. Nach fast zwei Wochen im Krankenhaus war Harald am Freitagmorgen gestorben.

Königin Sonja (89) steht nun ohne ihren Lebenspartner da. Bereits als Jugendliche hatte die damals bürgerliche Sonja Haraldsen den norwegischen Prinzen kennengelernt, mit 22 Jahren traf sie ihn wieder und beide verliebten sich auf einen Schlag. Weil Haralds Vater, König Olav, aber vehement gegen die Beziehung war, musste das Paar seine Beziehung neun Jahre lang geheim halten.

1973 kam der Sohn des Paars zur Welt, der jetzige König Haakon VIII. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa
1973 kam der Sohn des Paars zur Welt, der jetzige König Haakon VIII. (Archivbild)

Zum Schluss drohte Harald seinem Vater damit, unverheiratet zu bleiben, wenn er nicht mit Sonja zusammen sein dürfe. Der gab nach, und am 29. August 1968 folgte das Happy End für das junge Paar: die Trauung der beiden in der Domkirche in Oslo. Fünf Jahre später kam Kronprinz Haakon zur Welt. Der ist nach dem Tod seines Vaters seit Freitag König Haakon VIII.

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