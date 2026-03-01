Musikpreise

Olivia Dean gewinnt vier Brit Awards

Bei den glamourösen Brit Awards im englischen Manchester räumt eine Künstlerin ab. Bei der Verleihung steht sie mit Tränen in den Augen auf der Bühne.

Olivia Dean räumte bei den Brit Awards ab. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Olivia Dean räumte bei den Brit Awards ab.

Manchester (dpa) - Die britische Sängerin Olivia Dean ist die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen - darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres («The Art of Loving»). «Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint», sagte Dean.

Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson.

