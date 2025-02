Oscar-Favorit «Emilia Pérez» wegen Skandal-Tweets am Abgrund

Madrid/Los Angeles (dpa) - Innerhalb kürzester Zeit ist der Musical-Thriller «Emilia Pérez» vom größten Favoriten zum Buhmann der diesjährigen Oscar-Verleihung geworden. Schuld sind zum Teil sehr alte Tweets der Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón, die von einer Journalistin in Kanada jetzt - nur rund vier Wochen vor der Verleihung am 2. März in Los Angeles - entdeckt und ans Tageslicht gebracht wurden - und die vor Rassismus, Islamfeindlichkeit und auch vor bösartiger Kritik an Kolleginnen der Branche strotzen.