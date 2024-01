Oscar-Nominierungen: Ryan Gosling ist enttäuscht

Am Dienstag wurden die Oscar-Nominierungen für die 96. Academy Awards verkündet. Der Kassenhit «Barbie» erhielt insgesamt acht Nominierungen. Gerwig erhielt allerdings keine Nominierung in der Kategorie «Beste Regie» und Robbie, die in dem Film die Plastikpuppe Barbie spielt, ist nicht unter den Nominierten in der Kategorie «Beste Schauspielerin». Dort ist unter anderem die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller nominiert.