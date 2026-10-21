Otto Waalkes: «Sie hat mir gesagt, wo es langgeht»

Hannover/Hamburg (dpa) - Otto Waalkes (78) ist schwer beeindruckt von der Sängerin Paula Carolina. Deren Song «Otto Normal» nahm er gemeinsam mit ihr neu auf, das Video dazu kommt auf YouTube auf fast 390.000 Aufrufe.

Bei der gemeinsamen Arbeit verließ er sich seinen Worten zufolge auf die Sängerin: «Sie hat mir gesagt, wo es lang geht», sagte er. «Sie kam nach Hamburg, wir haben uns zusammengesetzt, haben uns sehr gut verstanden und das Ding zusammenverpackt.» Zu dem Video sagte er: «Wir haben draußen gedreht, sie hatte auch ganz konkrete Vorstellungen von der Auflösung der Szenen und so weiter. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Bis ins kleinste Detail.»

Er betonte, er sehe sich selbst in dem Song. Er zitierte die Zeilen: «Bei uns legt der Chef viel Wert auf Tradition; deshalb zahlt er immer noch denselben Mindestlohn» - und kommentierte: «Mir gefällt auch einfach diese leichte Kritik darin.»

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