Song mit Paula Carolina

Otto Waalkes: «Sie hat mir gesagt, wo es langgeht»

Erst ein Song mit Ski Aggu, jetzt mit Paula Carolina: Deren «Otto Normal» nimmt Otto Waalkes gemeinsam mit ihr neu auf. Warum der Komiker fasziniert von der Sängerin ist.

«Sie hat mir gesagt, wo es lang geht»: Otto Waalkes ist beeindruckt von der Sängerin Paula Carolina. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
«Sie hat mir gesagt, wo es lang geht»: Otto Waalkes ist beeindruckt von der Sängerin Paula Carolina. (Archivbild)

Hannover/Hamburg (dpa) - Otto Waalkes (78) ist schwer beeindruckt von der Sängerin Paula Carolina. Deren Song «Otto Normal» nahm er gemeinsam mit ihr neu auf, das Video dazu kommt auf YouTube auf fast 390.000 Aufrufe. 

Bei der gemeinsamen Arbeit verließ er sich seinen Worten zufolge auf die Sängerin: «Sie hat mir gesagt, wo es lang geht», sagte er. «Sie kam nach Hamburg, wir haben uns zusammengesetzt, haben uns sehr gut verstanden und das Ding zusammenverpackt.» Zu dem Video sagte er: «Wir haben draußen gedreht, sie hatte auch ganz konkrete Vorstellungen von der Auflösung der Szenen und so weiter. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Bis ins kleinste Detail.» 

Er betonte, er sehe sich selbst in dem Song. Er zitierte die Zeilen: «Bei uns legt der Chef viel Wert auf Tradition; deshalb zahlt er immer noch denselben Mindestlohn» - und kommentierte: «Mir gefällt auch einfach diese leichte Kritik darin.»

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Zum ersten Mal gehört habe er den Song auf Social Media, erzählte Waalkes. «Dann habe ich den Text übernommen und bei einem Freiluftkonzert in München gesungen. Kannte natürlich keiner - kam aber gut an. Das muss dann wohl die Managerin von ihr gehört oder gesehen haben im Internet - jemand hatte es gepostet - und dann riefen die uns an.» Im kommenden Frühjahr wolle er bei Konzerten von Paula Carolina auftauchen und auf die Bühne «hüpfen».

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