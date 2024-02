Ozzy Osbourne im Clinch mit Kanye West

Die Erlaubnis sei West verweigert worden, «weil er ein Antisemit ist und vielen Menschen unsagbaren Herzschmerz bereitet hat». Trotzdem habe der US-Musiker davon bei einer Veranstaltung anlässlich einer Albumveröffentlichung in dieser Woche Gebrauch gemacht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

«Ich will mit diesem Mann nicht in Verbindung gebracht werden!», wütete Osbourne. West reagierte auf seinen Social-Media-Konten zunächst nicht auf die Vorwürfe. Der «Rolling Stone» berichtete, der Gitarren-Riff aus «Iron Man» sei in Wests Song «Carnival» zu hören. Das zeigten auch Online-Aufnahmen der von Osbourne kritisierten Veranstaltung.