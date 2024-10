Pamela Anderson fast ungeschminkt

Zürich (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Pamela Anderson (57, «Baywatch») hat beim Film Festival in Zürich die Auszeichnung «Goldenes Auge» entgegengenommen. Sie sei von manchen abgeschrieben worden, aber ihre Zeit sei noch nicht vorbei, sagte sie in ihrer Dankesrede: «Begleiten Sie mich in diesem neuen Kapitel, es gibt keine Geheimnisse.»