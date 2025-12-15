Frankreich

Paris: Louvre wegen Streik geschlossen

Nach Diebstahl und technischen Pannen sorgt nun ein Streik für Stillstand im Pariser Louvre.

Angestellte zeigen eine Flagge der Gewerkschaft CGT vor dem Louvre, nachdem sie für einen Streik gestimmt haben. Foto: Michel Euler/AP/dpa
Angestellte zeigen eine Flagge der Gewerkschaft CGT vor dem Louvre, nachdem sie für einen Streik gestimmt haben.
