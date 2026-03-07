Partysänger

Partysänger Büffel lässt es zum 20. auf dem Rhein krachen

Lorenz Büffel feiert 20 Jahre Bühnenkarriere auf dem Rhein – mit 1.500 Fans, Kollegen und viel Musik. Und auch ein (falscher) Hollywood-Star kommt vorbei.

Lorenz Büffel feiert Jubiläum auf dem Rhein. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Foto: Thomas Banneyer/dpa

Köln (dpa) - Partysänger Lorenz Büffel (46, «Johnny Däpp») hat sein 20-jähriges Bühnenjubiläum auf dem Rhein in Köln gefeiert. Eine rund 1500-köpfige Büffel-Herde aus Fans folgte der Einladung auf die mehrstündige Schifffahrt bei strahlendem Sonnenschein.

«Stimmungssänger zu sein, ist mein Glück und mein Herzblut. Mehr kann ich nicht, mehr bin ich nicht, mehr will ich auch nicht», sagte der Österreicher vor dem Ablegen der Deutschen Presse-Agentur. «Für mich ist es wunderschön, heute hier sein zu dürfen, und es berührt mich schon jetzt in jedem Moment.»

Der Musiker, der eigentlich Stefan Scheichel heißt, tritt seit 20 Jahren regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf. Zu seinen größten Hits zählen «Johnny Däpp», der zehnjähriges Jubiläum feiert, auch «Der Zug hat keine Bremse» und «Baila Baila». 

Schon mehr als vier Stunden vor der Abfahrt warteten viele verkleidete Fans auf den Jubilar. «Wenn ich heute durch Kölle gehe und überall haben sie diese Hörner-Caps auf und sprechen dich auf alte Zeiten an, merkst du schon, wie alt du bist», sagte Büffel. «Aber auch die jungen Leute nehmen es an und feiern.»

«Johnny Däpp»-Sänger und Johnny-Depp-Double schippern über den Rhein. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Foto: Thomas Banneyer/dpa

Zu der Jubiläumsparty in Köln kamen Kollegen wie Knossi, Oli P. und Julian Sommer sowie das Johnny-Depp-Double Björn Kuhlow aus Mainz.

