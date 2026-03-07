Partysänger Büffel lässt es zum 20. auf dem Rhein krachen

Köln (dpa) - Partysänger Lorenz Büffel (46, «Johnny Däpp») hat sein 20-jähriges Bühnenjubiläum auf dem Rhein in Köln gefeiert. Eine rund 1500-köpfige Büffel-Herde aus Fans folgte der Einladung auf die mehrstündige Schifffahrt bei strahlendem Sonnenschein.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Stimmungssänger zu sein, ist mein Glück und mein Herzblut. Mehr kann ich nicht, mehr bin ich nicht, mehr will ich auch nicht», sagte der Österreicher vor dem Ablegen der Deutschen Presse-Agentur. «Für mich ist es wunderschön, heute hier sein zu dürfen, und es berührt mich schon jetzt in jedem Moment.»

Der Musiker, der eigentlich Stefan Scheichel heißt, tritt seit 20 Jahren regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf. Zu seinen größten Hits zählen «Johnny Däpp», der zehnjähriges Jubiläum feiert, auch «Der Zug hat keine Bremse» und «Baila Baila».

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Schon mehr als vier Stunden vor der Abfahrt warteten viele verkleidete Fans auf den Jubilar. «Wenn ich heute durch Kölle gehe und überall haben sie diese Hörner-Caps auf und sprechen dich auf alte Zeiten an, merkst du schon, wie alt du bist», sagte Büffel. «Aber auch die jungen Leute nehmen es an und feiern.»

Foto: Thomas Banneyer/dpa «Johnny Däpp»-Sänger und Johnny-Depp-Double schippern über den Rhein.