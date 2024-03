Paul Maar: «Die Gedanken kommen langsamer als früher»

Leipzig (dpa) - Mit 86 Jahren merkt Kinderbuchautor Paul Maar («Das Sams) mittlerweile auch beim Schreiben, dass er nicht mehr der Jüngste ist. «Die Gedanken kommen langsamer als früher. Das Alter ist schon bemerkbar und es ist nicht so, dass das Alter nur eine Freude ist», sagte Maar auf der Leipziger Buchmesse. Im nächsten Jahr wolle er gemeinsam mit seinem Enkel Hannes ein Bilderbuch zu dem Theaterstück «Opa Bär und die Menz» veröffentlichen. Darin wird die Krankheit Demenz thematisiert.

Die Charaktere seines neusten Buches hat Maars Enkel Hannes gemalt. «Ich wusste, dass Hannes gut zeichnet. Er schickt mir per WhatsApp so jeden zweiten Tag eine neue Zeichnung», erzählte Maar. Früher hätten beide zusammen gezeichnet. «Ich erinnere mich an Zeiten, da saß er auf meinem Schoß - wir vor einem großen Blatt.»