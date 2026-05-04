Pergamonmuseum: Erster Teil öffnet im Juni 2027

Berlin (dpa) - Nach jahrelangen Sanierungsarbeiten sollen erste Teile des Pergamonmuseums im Juni 2027 wieder öffnen. Das Museum werde seine Türen für das Publikum am 4. Juni 2027 wieder öffnen, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin mit. «Damit ist der Pergamonaltar endlich wieder für die Öffentlichkeit sichtbar.»

Das Pergamonmuseum gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt. Seit Herbst 2023 ist es wegen einer umfassenden Sanierung komplett geschlossen. Saniert wird in zwei großen Abschnitten.

Der erste Teil soll nun nächstes Jahr wieder öffnen. Ein Datum hatte die Stiftung bisher nicht genannt, sondern von Frühjahr gesprochen. «Das Warten hat ein Ende», teilte Stiftungspräsidentin Marion Ackermann nun mit.

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Bauarbeiten dauern noch Jahre

Bis das Museum wieder vollständig zugänglich ist, wird allerdings noch Zeit vergehen. Der Südflügel bleibt noch mehr als ein Jahrzehnt geschlossen. Dort ist zum Beispiel das Ischtar-Tor mit der babylonischen Prozessionsstraße untergebracht. Vollständig öffnen soll das Museum dann 2037.