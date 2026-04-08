Pierre Littbarski lässt sich nach langer Ehe scheiden

Berlin (dpa) - Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski lässt sich laut eigenen Worten von seiner langjährigen Ehefrau Hitomi scheiden. «Ich befinde mich aktuell im Scheidungsprozess», sagte der 65-Jährige im Interview mit der Zeitschrift «Bunte». Die beiden lernten sich demnach während seiner Zeit in den 1990er-Jahren in Japan kennen.

Als Grund nannte der ehemalige Fußballprofi die Sprachbarriere: «Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin.» Die beiden hätten nicht in ihren Sprachen kommuniziert, sondern auf Englisch. Durch die Sprachbarriere entstehe die Schwierigkeit, dass man Probleme nicht besprechen und dann auch nicht lösen könne.

Auch gebe es eine neue Frau in seinem Leben, die Kerstin heiße. Er bedauere es, nicht schon viel früher mit ihr zusammengekommen zu sein, «obwohl ich sie schon länger kenne als alle anderen zuvor», wurde Littbarski zitiert.

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