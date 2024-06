Planungen für Münchner Musiksaal beginnen von vorn

München (dpa) - Die Planungen für einen Münchner Konzertsaal beginnen noch mal ganz von vorn. Das hat das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen. «Das Konzerthaus kommt, aber aus einem Milliarden- wird ein Millionenprojekt», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Anschluss an die Sitzung des Ministerrates. Ziel sei es, bis 2036 «erfolgreich zu sein». «Wir wollen eine komplett neue Planung machen statt einer Umplanung.» Das sei günstiger und gehe schneller. «Wir haben an den Extras etwas reduziert. Das Drumherum wird weniger», sagte er.

Um das Kulturprojekt, das Söder am Dienstag einen «Leuchtturm» nannte, wird seit Jahrzehnten diskutiert und seit Jahren gerungen. Die bayerische Staatsregierung hatte den Bau eines Konzerthauses im Münchner Werksviertel 2016 beschlossen. Es soll die Spielstätte des renommierten Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BR) werden. Damals war von Kosten in Höhe von rund 400 Millionen Euro die Rede gewesen. Als absehbar wurde, dass das Projekt deutlich teurer wird, hatte Söder vor einiger Zeit eine «Denkpause» verhängt.

Diese sei nun vorbei. Das Ergebnis: Die Welt habe sich «grundlegend verändert». «Nicht alles, was man sich vor vielen Jahren mal deluxe gewünscht hat, ist eins zu eins umsetzbar», sagte Söder. «Wir liegen deutlich über einer Milliarde», sagte Blume über die aktuelle Kostenschätzung für die bisherigen Planungen. 1,3 Milliarden seien es inzwischen. «Ein Vorhaben in dieser Größe ist in diesen Zeiten nicht verantwortbar», betonte er. Die neue Planung soll nur halb so teuer sein.