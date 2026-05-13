Podcast-Preise für Nazi-Recherche und Späti-Talk

Berlin (dpa) - Podcasts aus Kinderzimmern, einem Spätkauf und Hollywood haben beim ersten Deutschen Podcast Award abgeräumt. Die fünfteilige Investigativ-Reihe «Braune Kinderzimmer» (Stern/RTL+), in der sich Autorin Angelique Geray acht Monate lang in rechtsextreme Jugendstrukturen eingeschleust hat, gewann Preise in den Kategorien «True Crime» und «Beste:r Autor:in».

Doppelsiege gab es auch für «Die Peter Thiel Story» vom Deutschlandfunk, der unter anderem als «Podcast des Jahres» ausgezeichnet wurde, über den Aufstieg und Fall des Skandal-Investors Peter Thiel. Außerdem für das Popkultur-Format «House of Houmsi» der Berliner Journalistin Salwa Houmsi und «Take Me Späti». Dort spricht Content-Creatorin Sara Arslan mit prominenten Gästen wie Cro oder Mark Forster in einem Berliner Spätkauf.

Der erfolgreiche Podcast «Hollywood Hills - Senf aus Hollywood» der Kaulitz-Brüder wurde in der Kategorie «Comedy & Unterhaltung» ausgezeichnet, den Publikumspreis als «Host des Jahres» räumte Lottie («Plot House») ab, die auch als Visa Vie bekannt und an Long Covid erkrankt ist. Ihren Preis nahm die 38-Jährige mit einer Maske entgegen.

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Auch diese Podcast-Promis gewinnen

Der erste Deutsche Podcast Award, initiiert von führenden Unternehmen der deutschen Audio- und Medienlandschaft, wurde am Abend in Berlin vor mehr als 800 Gästen verliehen, darunter Sängerin Nina Chuba, News-Moderatorin Pinar Atalay und Schauspieler Bjarne Mädel.

In den insgesamt 24 Kategorien setzten sich auch der Podcast «Apokalypse & Filterkaffee» mit Micky Beisenherz («Nachrichten/Politik»), «Baywatch Berlin» mit Klaas Heufer-Umlauf («Sound Design») und Autorin Sophie Passmann («Video-Podcast des Jahres») durch.

Foto: Soeren Stache/dpa 800 Gäste feierten in Berlin den ersten Deutschen Podcast Award.