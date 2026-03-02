Pooth hofft auf höhere Zahlungen nach Schmuckdiebstahl

Düsseldorf (dpa) - Moderatorin, Unternehmerin und Werbegesicht Verona Pooth («Da werden Sie geholfen») hofft gut vier Jahre nach dem spektakulären Diebstahl ihres Schmuckes durch Einbrecher auf ein Entgegenkommen von Versicherungen. Nach einer Klage der Eheleute Pooth gegen einen Versicherungsmakler hat das Landgericht Düsseldorf jetzt eine gütliche Einigung angeregt.

Der Vorschlag der Richter sieht ein Drittel des geforderten Schadenersatzes vor, der sich nach Gerichtsangaben auf knapp 700.000 Euro belaufe. Zudem könnte auch eine weitere Zahlung der Hausratversicherung in Betracht kommen. Darüber soll jetzt verhandelt werden. Das Landgericht Düsseldorf will danach am 11. Mai eine Entscheidung bekanntgeben.

«Sehr belastend»

«Also ich wusste, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man sich irgendwo einigen muss. Und natürlich bin ich nicht begeistert», sagte Pooth nach dem Prozesstag in dem Zivilverfahren. Es habe auch Momente gegeben, in denen sie gedacht habe, «diesen ewigen Druck oder Schmerz immer noch weiter mit sich rumzutragen mit dieser Geschichte, ist sehr belastend».

Verona und Franjo Pooth werfen einer Maklerfirma Pflichtverletzungen vor. Erst nach dem Diebstahl des Schmuckes habe sich herausgestellt, dass sie unterversichert gewesen seien, schilderte Verona Pooth. Bei der ihr nach dem Diebstahl des Schmuckes genannten Versicherungszahlung in Höhe von 650.000 Euro sei sie zunächst von einem Teilbetrag ausgegangen.

Die Maklerfirma habe hingegen erklärt, dass sie keine Pflichtverletzung begangen habe, sagte eine Gerichtssprecherin vor Prozessbeginn.

Pooth nennt Schmucksammlung Lebenswerk

«Ich habe über fünfundzwanzig Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk», sagte Pooth der «Bild»-Zeitung vor Prozessbeginn. Andere hätten Aktien oder Immobilien gekauft. Sie habe hingegen gezielt hochwertigen Schmuck erworben. «Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex. Schmuck verliert nicht an Wert», erläuterte sie. Ihr Schmuck sei über eine Million Euro wert. Nur ein Teil des Schadens sei reguliert worden, ein erheblicher Betrag sei jedoch offen.

Einbruch unaufgeklärt

Der spektakuläre Einbruch in die Villa der TV-Moderatorin von Heiligabend 2021 ist bisher unaufgeklärt. Die Ermittlungsbehörden teilten im Juli 2022 mit, dass die Täter nicht identifiziert und die Ermittlungen eingestellt wurden. Von der Beute - darunter laut Pooth ihr Hochzeitsschmuck - fehlte jede Spur.