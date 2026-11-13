Rock-Legende

Posthumer Weihnachtssong von Bonnie Tyler veröffentlicht

Wer die rauchige Stimme von Bonnie Tyler vermisst, kann sich zu Weihnachten noch einmal mit ihrem Sound in Stimmung bringen. Die im Sommer verstorbene Sängerin hat einen letzten Song hinterlassen.

Die im Sommer verstorbene Sängerin Bonnie Tyler hat einen Weihnachtssong hinterlassen. (Archivfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die im Sommer verstorbene Sängerin Bonnie Tyler hat einen Weihnachtssong hinterlassen. (Archivfoto)

London (dpa) - Gut vier Monate nach dem Tod der Sängerin Bonnie Tyler macht die Britin noch einmal Schlagzeilen mit einem posthum veröffentlichten Song. Rechtzeitig vor der Adventszeit erschien ein Weihnachtslied der legendären Sängerin mit dem Titel «Love, Light and Peace».

Der Nachrichtenagentur PA zufolge handelt es sich um den letzten Song, den die im Sommer im Alter von 75 Jahren überraschend gestorbene Waliserin aufgenommen hatte. 

Sogar eine Art Abschied findet sich in dem Song

Der Song ist eine gefühlvolle Ballade, die erst zum Schluss so richtig an Fahrt aufnimmt, wenn Tyler ihr außergewöhnliches Stimmvolumen zur Geltung bringt. Und als habe sie eine Vorahnung gehabt, singt sie darin über «diejenigen, die in unseren Herzen weiterleben» und sogar eine Art Abschied findet sich in dem Songtext, wenn sie zum Schluss mit ihrer rauchigen Stimme «Gute Nacht allen» haucht. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Tyler, die mit Hits wie «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» Pophymnen für die Ewigkeit geschaffen hatte, starb im Juli in einem Krankenhaus in Portugal, nachdem sie wegen einer akuten Erkrankung am Darm operiert werden musste. In diesem Jahr hatte sie noch mehrere Auftritte in Deutschland geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Abschied von Bonnie Tyler: Gänsehaut-Momente bei Trauerfeier
Bestattung von Sängerin

Abschied von Bonnie Tyler: Gänsehaut-Momente bei Trauerfeier

Letzter Applaus für einen Weltstar: Fans, Freunde und Familie verabschieden sich in Wales von Sängerin Bonnie Tyler. Wegbegleiter erinnern sich in emotionalen Reden an die Sängerin.

17.08.2026

Emotionaler Trauerzug durch Mumbles: Fans ehren Bonnie Tyler
Abschied von Sängerin

Emotionaler Trauerzug durch Mumbles: Fans ehren Bonnie Tyler

Unter Tränen und Applaus verabschieden sich zahlreiche Fans in Mumbles von Sängerin Bonnie Tyler. Zu ihren Ehren singt die Menge einen weltberühmten Song.

16.08.2026

Hymnen für die Ewigkeit: Popstar Bonnie Tyler ist tot
Ihre rauchige Stimme war Kult

Hymnen für die Ewigkeit: Popstar Bonnie Tyler ist tot

Ihre rauchige Stimme und die blonde Mähne waren ihr Markenzeichen. Rund 50 Jahre stand Rocksängerin Bonnie Tyler auf der Bühne, sehr oft in Deutschland. Im Sommer wollte sie wieder auf Tournee gehen.

09.07.2026

Sängerin Bonnie Tyler im Alter von 75 Jahren gestorben

09.07.2026

Bonnie Tyler wird 75 - Sorge um die Queen der Rockballaden
«Holding out for a Hero»

Bonnie Tyler wird 75 - Sorge um die Queen der Rockballaden

Zuletzt mussten einige Konzerte von Bonnie Tyler gesundheitsbedingt abgesagt werden. An ihrem heutigen 75. Geburtstag sorgen sich die Fans um die Sängerin mit der unverwechselbaren Reibeisenstimme.

08.06.2026