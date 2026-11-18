London (dpa) - Prinz Harry (42) wäre im Ernstfall bereit, zu den britischen Streitkräften zurückzukehren. «Wenn man mich auffordert, mich zum Dienst zu melden, und es nötig ist, dann bin ich zu 100 Prozent bereit, meinem Land gemeinsam mit anderen Veteranen und aktiven Soldaten zu dienen», sagte der Sohn von König Charles III. in dem am Mittwoch veröffentlichten Podcast «Ukraine: The Latest» der britischen Zeitung «The Telegraph». Er deutete an, dass sich Großbritannien schon seit einem Jahrzehnt im Konflikt mit Russland befinde.

«Ich habe das Gefühl, dass wir seit zehn Jahren im Krieg sind.»

«Nur weil uns keine Drohnen, Kugeln und Raketen um die Ohren fliegen, heißt das nicht, dass wir nicht im Krieg sind. Ich habe das Gefühl, dass wir seit zehn Jahren im Krieg sind», sagte Prinz Harry. Er fügte hinzu, er glaube aber, Europa sei aufgewacht. Seine größte Sorge sei jedoch, dass sich der Kontinent gegen sich selbst richten könnte.

Harry, der zehn Jahre bei den Streitkräften gedient hatte und in Afghanistan an der Front im Einsatz war, war am vergangenen Wochenende überraschend in die Ukraine gereist und hatte in der westukrainischen Stadt Lwiw verwundete Kriegsveteranen getroffen. In dieser Zeit hatte der «Telegraph» auch für den nun veröffentlichten Podcast mit ihm gesprochen. Es war Harrys vierter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs.

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«Wir können viel von der Ukraine lernen»

In dem Interview sagte der Herzog von Sussex weiter, er denke, alle sollten nervös und vorbereitet sein. «Wer von uns schon einmal gedient hat, sollte bereit sein, wieder zu dienen.» Sicher sei: «Wir können viel von der Ukraine lernen. Ich glaube, die ganze Welt kann viel von der Ukraine lernen.»