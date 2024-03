Prinz Harrys Autobiografie für Literaturpreis nominiert

London (dpa) - Die im vergangenen Jahr veröffentlichte Autobiografie von Prinz Harry ist in zwei Kategorien für den Literaturpreis British Book Awards nominiert. Wie das Branchenmagazin «The Bookseller», das den Preis vergibt, mitteilte, wurde das Buch mit dem Titel «Spare» (auf Deutsch: «Reserve»), in den Kategorien Sachbuch Erzählung und Audio-Sachbuch als Buch des Jahres nominiert.

Zur Begründung hieß es, kein Buch habe sich je schneller verkauft als die Memoiren des Prinzen, die auch das meistverkaufte Buch in Großbritannien im vergangenen Jahr waren. Das Hörbuch wurde im Original von Harry selbst vorgelesen.

In seiner Autobiografie gewährt der 39-Jährige Einblicke in das Privatleben der Royals und seine Gefühlswelt in bisher nie da gewesener Offenheit. Er schildert darin sein Leben im Schatten seines älteren Bruders William (41) und wie er mit dem frühen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, umging.