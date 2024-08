Prinzessin Märtha Louise heiratet Schamanen Durek Verrett

Geiranger (dpa) - Eine Prinzessin heiratet einen Schamanen: Die norwegische Königstochter Märtha Louise (52) und ihr amerikanischer Verlobter Durek Verrett (49) wollen heute den Bund der Ehe schließen. Die Tochter von König Harald V. und Verrett wollen sich am malerischen Geirangerfjord das Jawort geben. Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration. Auf spirituelle Weise will er Menschen zu ihrer wahren Stärke verhelfen.