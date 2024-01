Prix Lumières: Drama «Anatomie eines Falls» triumphiert

Paris (dpa) - Das Drama «Anatomie eines Falls» mit der Deutschen Sandra Hüller hat bei der Vergabe der französischen Prix Lumières triumphiert. Der Film der französischen Autorin und Regisseurin Justine Triet gewann die Auszeichnungen in den Hauptkategorien «Bester Film» und «Bestes Drehbuch». Hüller, die in dem Justizdrama die Hauptrolle spielt, erhielt den Preis als beste Schauspielerin.

Die 45-Jährige war bei der feierlichen Preisvergabe am Montagabend nicht anwesend, wie die Organisatoren mitteilten. In der Geschichte spielt sie eine deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem Sohn und ihrem Mann in den französischen Alpen lebt. Als ihr Mann tot vor dem Haus aufgefunden wird, gerät sie unter Mordverdacht.