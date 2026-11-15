Zeremonie in Los Angeles

Promi-Treffen: U2 eröffnen Show bei Rock & Roll Hall of Fame

Die Aufnahme neuer Mitglieder in die Ruhmeshalle des Rock 'n' Roll bietet immer große Unterhaltung und viele Stars - so auch diesmal. Doch nicht alle Geehrten kamen auch zur Zeremonie.

U2 eröffneten die Show in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
U2 eröffneten die Show in Los Angeles.

Los Angeles (dpa) - Mit einem überraschenden Auftritt hat die Band U2 um ihren Sänger Bono (66) die Zeremonie zur Aufnahme neuer Mitglieder in die Rock & Roll of Fame eröffnet. Bei der mit Stars gespickten Show in Los Angeles spielten die Altmeister aus Irland ihre neue Single «Silencio» und den Klassiker «Pride (In the name of love)» von 1984. Der Song ist dem ermordeten Friedensnobelpreisträger Martin Luther King gewidmet.

U2 sind schon seit 2005 Mitglieder in der Ruhmeshalle des Rock'n'Roll und bekommen dort nun Gesellschaft von weiteren Stars der 1980er-Jahre. Dazu zählen Sänger Billy Idol (70) und Phil Collins (75), der als Einzelkünstler gewählt wurde und die Bühne mit Gehhilfe betrat. Mit seiner einstigen Band Genesis ist Collins bereits Mitglied.

Phil Collins zählt nun auch als Solokünstler zu den Mitgliedern. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Phil Collins zählt nun auch als Solokünstler zu den Mitgliedern.

Etliche Absagen vor der Show

Nicht alle neuen Mitglieder kamen auch zur Zeremonie. Die Brit-Rocker von Oasis hatten ebenso abgesagt wie die Hardrocker von Iron Maiden, die auf Australien-Tournee sind. Auch die Band New Order - zunächst bekannt als Joy Division - sowie die Band Sade um Sängerin Sade Adu fehlten aus verschiedenen Gründen.

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Die Ruhmeshalle steht auch Musikerinnen und Musikern aus anderen Genres offen. So zählen auch die Hip-Hop-Stars des Wu-Tang Clans und Queen Latifah (56) zu den neuen Mitgliedern. Um gewählt werden zu können, müssen mindestens 25 Jahre seit der ersten Musik-Veröffentlichung vergangenen sein.

So schafften Oasis nun vergleichsweise schnell den Sprung in den elitären Kreis. Allerdings kann es auch deutlich länger bis zu einer Nominierung dauern. Über die Aufnahme entscheidet eine Jury mit etwa 1.200 Mitgliedern. Auch aus dem Umfeld der Musik sind Personen wählbar, zum Beispiel Produzenten.

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