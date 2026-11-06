Fernsehen

Raab tritt in neuer RTL-Show gegen 100 Gegner an

Einer gegen 100: Stefan Raab geht 2027 mit einer neuen Show bei RTL an den Start und pflegt mit ihr sein Größenwahn-Image. Auch darüber hinaus bekennt sich der Sender zu seinem Entertainer.

100 Herausforderer, eine große Klappe: Stefan Raab bekommt eine weitere Show im RTL-Programm. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
100 Herausforderer, eine große Klappe: Stefan Raab bekommt eine weitere Show im RTL-Programm. (Archivbild)

Köln (dpa) - Stefan Raab (60) bekommt eine weitere Samstagabendshow bei RTL. In «Raab gegen alle» soll er es gleich mit 100 Gegnerinnen und Gegnern aufnehmen, wie der Sender ankündigte - eine Ausstrahlung ist 2027 geplant. Interessierte können sich bereits dafür bewerben. Wer Raab in der Show schlägt, kann demnach 1.000 Euro einstreichen und sich die Chance auf einen Hauptgewinn von bis zu 100.000 Euro sichern.

«Das Problem für alle Beteiligten: Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind», erläuterte RTL-Programmchefin Inga Leschek. «Auf genau diesen Größenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns.»

Für Raab ist es die nächste Show, die er im RTL-Programm platziert. 2024 hatte der Sender erklärt, dass man einen Exklusivvertrag mit dem Entertainer geschlossen habe. Seitdem sind mehrere neue Formate angelaufen, nicht alles wurde ein Erfolg. Seine Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» wurde wieder eingestellt. Seine neue Quizsendung «Wer weiß wie wann was war?» etwa fand aber viel Publikum und gewann den Deutschen Fernsehpreis.

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RTL bekräftigte, dass Raab 2027 weiterhin sehr präsent sein werde. «Wer weiß wie wann was war?» gehe mit neuen Folgen weiter. Auch sei eine weitere Ausgabe der «Jetski Star WM» geplant. Raabs Late-Night «Die Stefan Raab Show» bleibe ebenfalls «fester Bestandteil des RTL-Programms».

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