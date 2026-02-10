Leute

Ralf Schumacher und Partner Étienne wollen heiraten

Im Juli 2024 hatte Ralf Schumacher die Beziehung zu seinem Partner öffentlich gemacht. Nun will das Paar heiraten.

Ralf Schumacher und sein Partner Étienne wollen sich das Jawort geben. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Berlin (dpa) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne (36) wollen nach eigenen Angaben heiraten. «Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden», heißt es in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Auf dem Post lächelt das Paar in die Kamera.

Beide freuten sich sehr über die zahlreichen herzlichen Glückwünsche. Auch in den Kommentaren findet sich viel Zuspruch. Mehr will das Paar aber nicht preisgeben. «Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre. Vielen Dank für Ihr Verständnis», heißt es in dem Statement.

Ralf Schumacher - Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher - hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht.

Schumacher war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Ralf Schumacher war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar ist seit vielen Jahren getrennt.

