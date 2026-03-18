Ralph Siegel eröffnet Restaurant in Spanien
Ralph Siegel ist vor allem als Komponist bekannt – jetzt steigt er in eine ganz andere Branche ein.
München (dpa) - Komponist Ralph Siegel (80) hat ein Restaurant in Spanien gekauft. «Ein Jahr lang haben wir verhandelt über den Kaufpreis. Es war ein zähes Ringen», sagte er der «Bild»-Zeitung. «Aber der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Jetzt gehört es uns.»
Vor drei Jahren habe er etwa anderthalb Stunden von Barcelona entfernt ein Haus gekauft, sagte er. Und direkt nebenan gebe es ein kleines Restaurant. «Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht.»
Das Lokal, dessen Chefin Siegels etwa halb so alte Ehefrau Laura künftig sein soll, heißt laut «Bild» «Meson Bahia Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel». Am 28. März soll die Eröffnung stattfinden.