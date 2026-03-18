Ralph Siegel eröffnet Restaurant in Spanien

Ralph Siegel ist vor allem als Komponist bekannt – jetzt steigt er in eine ganz andere Branche ein.

Siegel und seine Frau Laura bei einer Ordensverleihung. (Archivfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa
München (dpa) - Komponist Ralph Siegel (80) hat ein Restaurant in Spanien gekauft. «Ein Jahr lang haben wir verhandelt über den Kaufpreis. Es war ein zähes Ringen», sagte er der «Bild»-Zeitung. «Aber der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Jetzt gehört es uns.»

Vor drei Jahren habe er etwa anderthalb Stunden von Barcelona entfernt ein Haus gekauft, sagte er. Und direkt nebenan gebe es ein kleines Restaurant. «Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht.»

Das Lokal, dessen Chefin Siegels etwa halb so alte Ehefrau Laura künftig sein soll, heißt laut «Bild» «Meson Bahia Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel». Am 28. März soll die Eröffnung stattfinden.

Sein Traum: Noch mal zum ESC - Ralph Siegel wird 80

Ralph Siegel ist der «Mister Grand Prix». Den Wettbewerb hat er geprägt wie kein anderer. Er feierte große Erfolge und musste auch Spott einstecken. Jetzt wird er 80, und der ESC lässt ihn nicht los.

30.09.2025

Premiere von Musical: «Wir denken an Heinz Hoenig»

Eigentlich hätte der Schauspieler bei der Premiere des Musicals «Ein bisschen Frieden» auf der Bühne stehen sollen. Doch dann erkrankte er schwer.

10.05.2024

Management: Heinz Hoenig mit Herzproblem im Krankenhaus

Sorge um Schauspieler Heinz Hoenig: Der 72-Jährige liegt im Krankenhaus. Damit fällt er auch in dem Musical «Ein bisschen Frieden» aus.

03.05.2024

Bewegende Reise

Das Deutsche Theater hat einen ungewöhnlichen Musiktheater-Stoff nach München geholt: Am Donnerstag feierte «Wüstenblume» dort Deutschland-Premiere. Doch kann die brutale Geschichte auch Musical-Stoff sein?

06.10.2023

In wenigen Tagen feiert das Musical «Wüstenblume» in München seine Deutschland-Premiere. Der Komponisten Uwe Fahrenkrog-Petersen erzählt, worum es in dem Stück geht.

01.10.2023