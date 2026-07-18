Ralph Siegel: Künstliches Koma beendet - Familie erleichtert

München (dpa) - Der Schlagerkomponist Ralph Siegel (80, «Ein bisschen Frieden») ist nach Angaben seiner Familie nach einer schweren Lungenentzündung auf dem Weg der Besserung. «Das künstliche Koma konnte beendet werden und er ist wach», schrieb seine Tochter Giulia auf Instagram. «Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten großen Schritt geschafft hat.»

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Sein Halbbruder aus Berlin habe ihn mit einem Besuch überrascht, worüber er sich riesig gefreut habe. «Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage», schrieb die Tochter weiter auf Instagram.

Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf Ehefrau Laura Siegel vom Ende des künstlichen Komas berichtet. Damit sei «ein erster großer Schritt geschafft», zitierte die Zeitung seine Frau. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte Laura Siegel die Angaben.

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Auf Instagram hatte Siegels Familie am 6. Juli über den Gesundheitszustand des Komponisten informiert. Demnach lag er im künstlichen Koma, konnte aber selbstständig atmen. Giulia Siegel hatte auf dpa-Anfrage die Echtheit des Beitrags bestätigt.