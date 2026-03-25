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Rapper Sido kündigt neues Album «Frieden» an

Rapper Sido hat sein zehntes Solo-Album angekündigt. Er verrät den Titel, das geplante Release-Datum und auch musikalische Gäste.

Rapper Sido hat sein zehntes Solo-Album angekündigt. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Rapper Sido hat sein zehntes Solo-Album angekündigt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Rapper Sido hat ein neues Album angekündigt. «Ich bringe ein Album raus dieses Jahr», erzählte der 45-Jährige im Talk-Format «Hakan Hause geht». «Das Album heißt "Frieden"», sagte Sido. Die Veröffentlichung sei für den 27. November geplant. 

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Auf eine Zusammenarbeit mit anderen Musikern angesprochen, sagte der Deutsch-Rapper: «Es gibt viele Features, aber auf eins bin ich besonders stolz: Xavier Naidoo ist auf meinem Album.» Er habe mit Naidoo für den Titelsong des Albums zusammengearbeitet. Ein weiterer musikalischer Gast auf der neuen Platte sei der Sänger Menowin Fröhlich.

Sidos neuntes und letztes Solo-Album «Paul» war Ende 2022 erschienen. Darin hatte er Drogensucht, Therapie, seine zerbrochene Ehe, seine Kinder und seine eigene Vergangenheit thematisiert. Die vergangenen Jahre hatte der Rapper, der bürgerlich Paul Würdig heißt, für Singles mit anderen deutschen Musikern zusammengearbeitet. 2024 brachten er und Nico Santos das Lied «Geschlossene Augen» heraus, Anfang März erschien die Single «Interstellar», von Sido und der Sängerin Sarah Connor.

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