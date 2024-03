«Razzie»-Schmähpreise für Megan Fox und Jon Voight

Voight, Vater von Hollywood-Star Angelina Jolie, bekam den Preis als «schlechtester Schauspieler» für seinen Auftritt in dem Action-Streifen «Mercy». Für Fox gab es gleich zwei «Razzies» - für ihre Hauptrolle in «Johnny & Clyde» und für ihre Nebenrolle in «The Expendables 4». Auch Nebendarsteller Sylvester Stallone steckte für «The Expendables 4» eine Goldene Himbeere ein.

Doch der große Abräumer ist «Winnie the Pooh: Blood and Honey» mit fünf Schmähpreisen, darunter in der Top-Sparte als schlechtester Film, für Regie und Drehbuch. Unlängst war das Urheberrecht an der Disney-Comic-Figur Winnie Puuh abgelaufen. Daraufhin erschien 2023 der Horrorfilm «Winnie the Pooh: Blood and Honey». Gewöhnlich hält der berühmte Teddybär Winnie Puuh für lustige Zeichentrick-Abenteuer her.