Riccardo Simonetti: «Wir haben keine Kinderwünsche»

Berlin (dpa) - Riccardo Simonetti und sein Ehemann Steven wollen ohne Kinder gemeinsam alt werden. «Wir haben keine Kinderwünsche und möchten den Rest unseres Lebens zusammen verbringen», sagte der Entertainer auf eine entsprechende Frage der Zeitschrift «Bunte». Über die langjährige Beziehung zu seinem Partner sagte der 33-jährige Autor und Moderator weiter: «Er ist mein erster Freund, meine erste Beziehung und der erste Mensch, für den ich wirklich so empfunden habe.»

Mit seinem langjährigen Partner war Simonetti erst kürzlich zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bei der Vorstellung seines neuen Buches «Wann ist ein Mann ein Mann?» Ende September war Ehemann Steven Simonetti an seiner Seite – zuvor hatte sich das Paar nur gelegentlich auf Instagram zusammen gezeigt. Die beiden sind seit fast sieben Jahren ein Paar. Im August 2024 gaben sie sich das Ja-Wort.

Da sie zu zweit seien, entschieden sie «sehr bewusst», wie sie ihre gemeinsame Zeit gestalteten, sagte der Entertainer weiter. «Wir spielen auch mit dem Gedanken, eine Zeit lang in Amerika zu leben – in Stevens Heimat.»

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«Ich kann sowieso nicht der ideale Mann sein»