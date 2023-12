Rick Okon hört beim Dortmunder «Tatort» auf

Der letzte Fall von Pawlak soll nach aktueller Planung am 18. Februar 2024 gezeigt werden. In «Cash» geht es um das Thema Sportwetten. Das Ermittler-Trio muss dabei den Mord an einem jungen Familienvater aufklären und der Frage nachgehen, ob er sich bei Wetten in der Fußball-Regionalliga verzockt hat.