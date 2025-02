Roberta Flack ist tot: Mit «Killing Me Softly» zum Star

Washington (dpa) - Clint Eastwood hörte ihren Song «The First Time Ever I Saw Your Face» im Autoradio und war wie elektrisiert: Diese sehnsüchtige Pianoballade von Sängerin Roberta Flack fand der Schauspieler so herausragend, dass er sie unbedingt für sein Regiedebüt «Sadistico» von 1971 verwenden wollte - und zwar in voller Länge.