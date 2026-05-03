Rockband

Rolling Stones verraten den Titel des neuen Albums

Die Rolling Stones begeistern ihre Fans seit Jahrzehnten. In diesem Sommer kommt wieder eine neue Platte - wie die heißt, wird jetzt bekanntgegeben.

Die Rolling Stones veröffentlichen im Juli ein neues Album. (Archivbild) Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa
Die Rolling Stones veröffentlichen im Juli ein neues Album. (Archivbild)

London (dpa) - Das neue Album der legendären Rolling Stones heißt «Foreign Tongues». Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (78) veröffentlichten jeweils in Teilen das mutmaßliche Cover sowie den Titel der Platte, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 10. Juli erscheinen soll, auf der Plattform Instagram. Es ist das 25. Album der Rockikonen.

Die neue Platte hatte sich in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Marketingaktivitäten angedeutet. Ihr bis dahin letztes Album, «Hackney Diamonds», hatten die Stones vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht. Am Freitag hatte die Band einen Ausschnitt eines unbenannten Songs in einem 13-sekündigen Video geteilt.

Ihre bislang letzte Tournee hatte das heutige Band-Trio 2024 durch Nordamerika geführt. Die letzten Deutschland-Konzerte fanden bereits 2022 in München, Gelsenkirchen und Berlin statt. Berichten zufolge wurde eine schon geplante, aber nie bestätigte, mehrmonatige Europa-Tournee im vergangenen Jahr abgesagt, weil Gitarrist Richards angeblich nicht so lange unterwegs sein wollte.

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