Bild
Fernsehen

RTL kündigt die nächste Raab-Show an - nun mit Schöneberger

RTL setzt weiter auf «König Lustig»: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger startet Stefan Raab im Frühjahr eine neue Samstagabend-Show.

Zusammen mit Barbara Schöneberger übernimmt Entertainer Stefan Raab eine neue Samstagabend-Show. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Köln (dpa) - RTL gibt Stefan Raab (59) die nächste Bühne: Zusammen mit Barbara Schöneberger (51) übernimmt der Entertainer eine neue Samstagabend-Show. Sie soll im Frühjahr ausgestrahlt werden und trägt den Titel «Wer weiß wie wann was war?», wie der Sender ankündigte. Die Event-Sendung werde sich um «Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte» drehen und das Publikum auf eine «unterhaltsame Quiz-Reise» schicken. 

Nach RTL-Angaben stehen Raab und Schöneberger für die Sendung erstmals als Moderationsduo vor der Kamera. Bestens bekannt sind sie sich aber: Schöneberger führte 2025 bereits durch den von Raab erdachten Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC).

Bully, Elton, Schöneberger - Raab oft im Doppelpack

Für Raab ist es die nächste neue RTL-Show nach seiner Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Seine Bilanz fällt bislang gemischt aus. Während sein Comeback-Boxkampf ein großes Medienereignis war und auch andere Sendungen viel Aufmerksamkeit auf sich zogen, blieb seine einst wöchentlich ausgestrahlte Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurück und wurde abgesetzt. Mit der «Stefan Raab Show» gibt es seit September einen neuen Anlauf für «König Lustig».

In seinen neuen Samstagabend-Shows ist Raab unterdessen oft in Kombination mit anderen Entertainern zu sehen - bei «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» zusammen mit Michael «Bully» Herbig, bei «Die Unzerquizbaren» mit seinem langjährigen Kompagnon Elton. Das neue Format mit Schöneberger reiht sich ein in diese noch junge Praxis. Produziert wird die Sendung von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

