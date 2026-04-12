Musik-Festival in der Wüste

Sabrina Carpenter leistet sich Fan-Fauxpas bei Coachella

Was soll das Gejodel? Die US-Sängerin reagiert irritiert auf Rufe aus dem Publikum und tritt voll ins Fan-Fettnäpfchen. Sie entschuldigt sich - und macht eine klare Ansage für künftige Auftritte.

Ein Jubelruf hat bei Sabrina Carpenter für Irritation bei ihrem Coachella-Auftritt gesorgt - aber nun weiß sie Bescheid. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Ein Jubelruf hat bei Sabrina Carpenter für Irritation bei ihrem Coachella-Auftritt gesorgt - aber nun weiß sie Bescheid. (Archivbild)

Indio (dpa) - US-Popstar Sabrina Carpenter hat sich für einen als respektlos kritisierten Kommentar während ihres Coachella-Auftritts entschuldigt. «Meine Reaktion war pure Verwirrung, Sarkasmus und nicht böse gemeint.», schrieb die Sängerin («Espresso») auf der Plattform X am Samstag nach ihrem Auftritt auf dem Musikfestival in der kalifornischen Wüste. 

Sie nahm damit Bezug auf den Vorwurf, falsch auf eine Jubelgeste aus dem Publikum reagiert zu haben. Carpenter hatte vor dem Anstimmen eines neuen Liedes auf das Geräusch reagiert: «Ich denke, ich habe jemanden Jodeln gehört» Dann setzte sie nach: «Ich mag das nicht.»

Kein Jodler, sondern Jubler

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Spontane Erklärungsversuche zwischen Bühne und Publikum, es sei ein kultureller Freudenausdruck gewesen, scheiterten nach Angaben eines Berichts des «People»-Magazins. Anschließend wurde Carpenter im Internet belehrt, dass es sich um eine sogenannte Zaghrouta handelte: Einen hohen, mit Zunge und Stimme erzeugten Laut, der in der arabischen Kultur klassischer Ausdruck von Freude ist und bei Feierlichkeiten ertönt. 

Das deutsche Fachwort für den Trillerton, der traditionell ausschließlich von Frauen zu feierlichen Anlässen umgesetzt wird, ist Ululation.

«Sabrina, wie sie behauptet, dass sie keinen Jubelruf der arabischen Kultur mag... das ist so unsensibel und islamophob», hieß es etwa in dem X-Kommentar, auf den Carpenter direkt mit ihrer Entschuldigung reagierte: «Jetzt weiß ich, was eine Zaghrouta ist!», schrieb die Sängerin dazu. «Ab sofort sind alle Jubelrufe und Jodler bei mir willkommen.»

In der kalifornischen Wüste ist wieder Coachella angesagt - an zwei Wochenenden im April treten zahlreiche Stars und Bands auf mehreren Bühnen auf. Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa
In der kalifornischen Wüste ist wieder Coachella angesagt - an zwei Wochenenden im April treten zahlreiche Stars und Bands auf mehreren Bühnen auf.

Die 26-Jährige hatte gleich zu Beginn des diesjährigen Coachella-Festivals am Freitag eine opulente Show mit ihren Hits und Bühnenbeistand von Hollywood-Stars wie Susan Sarandon und Will Ferrell abgeliefert. 2024 hatte sie ebenfalls auf einer Coachella-Bühne gestanden.

Die Konzerte finden traditionell an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der südkalifornischen Stadt Indio statt. Coachella wird als Szene-Happening zelebriert von den Reichen, Schönen und Berühmten, die sich bei sommerlichen Temperaturen in der Wüste ein Stelldichein geben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sabrina Carpenter empört über Video des Weißen Hauses
Musik

Sabrina Carpenter empört über Video des Weißen Hauses

Das Weiße Haus veröffentlicht einen Clip, bei dem Festnahmen von Migranten gezeigt werden. Unterlegt ist es mit einem Song von Sabrina Carpenter. Ihre Reaktion ist eindeutig.

02.12.2025

Sabrina Carpenter räumt bei den Kids Choice Awards ab
Schleim-Party

Sabrina Carpenter räumt bei den Kids Choice Awards ab

Bei den Kids Choice Awards gab es auch in diesem Jahr wieder viele Stars - und viel Schleim.

22.06.2025

Coachella-Festival: Pop, Promis und ein bisschen Politik
Musikfestival in Kalifornien

Coachella-Festival: Pop, Promis und ein bisschen Politik

Etwa 100.000 Menschen feiern beim berühmten Coachella-Festival in Kalifornien. Bekannt für politische Statements ist es eher nicht - das ändern Green Day und Bernie Sanders am Eröffnungswochenende.

13.04.2025

Album «Short 'N Sweet»: Sabrina Carpenter legt nach
Album-Release

Album «Short 'N Sweet»: Sabrina Carpenter legt nach

«Espresso» ist einer der Hits des Sommers – nun will die US-Amerikanerin mit ihrem neuen Album ihre Disney-Vergangenheit hinter sich lassen.

23.08.2024

Musik-Festival

Coachella-Fans feiern Festival-Auftakt in der Wüste

Es ist wieder Zeit für das legendäre Coachella-Fesitval in Kalifornien. Das musikalische Line-up ist vielseitig - von K-Pop bis R&B ist alles dabei. Die Auftritte gibt es auch im Internet zu sehen.

15.04.2023